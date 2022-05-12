Besni'de balkondan atlayan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Besni Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Murat Kılınç, ailesiyle birlikte yaşadığı 6 katlı binanın 3'üncü katının balkonundan bilinmeyen nedenden dolayı atladı. Büyük gürültüyle beton zemine düşen Kılınç'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, polis intihar nedenini araştırıyor.