Besni'de akü ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İlçede 3 ayrı adresten motosiklet ve akü hırsızlığı ihbarı alan Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin M.G., ve M.C., olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Gaziantep'te olduğu bilgisi üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda çaldıkları malzemeleri parçalayarak piyasaya satmaya çalışırken gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Besni ilçesine getirildi. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.