Besni'de 29 yaşındaki genç ölü bulundu

Alınan bilgiye göre Besni- Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Su Gözü Mesire alanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Toktamış'ın öldüğünü anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Toktamış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Toktamış'ın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.