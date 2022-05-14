Besni'de 25 bin TL'lik bakır çalan 3 şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalle'de 3 farklı eve giren hırsızlık şüphelisi 3 şahıs 25 bin TL değerindeki 26 parça bakır leğen, kova, tabak gibi malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin şikayeti ile Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından mahallede inceleme başlattı. Olay yerine gelen polisler görgü tanıkların ifadesine başvurarak, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin B.E.M, A.B., I.D., S.D., olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen B.E.M, A.B., I.D., tutuklanarak cezaevine konukdu. S.D. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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