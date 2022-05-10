Besni'de uyuşturucuya 3 tutuklama

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Besni-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerinde durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 137 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken G.D, S.İ ve M.A.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA