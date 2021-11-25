Besni'de uyuşturucudan 13 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler gözaltına alınan 13 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişiden 11'ine uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, 2 kişiye uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan adli işlem yapıldı.