Benzini bitince çaldığı motosikleti bırakıp kaçtı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, devrilmiş halde plakasız motosikleti görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis tarafından motosiklet üzerinde yapılan incelemede çalıntı olduğu anlaşıldı. Polis, motosikleti çalan şüpheli benzini bitince bırakarak kaçtığı belirlendi. Polis, motosikleti çaldıktan sonra benzini bitince bırakıp atan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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