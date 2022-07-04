'Ben hayalet' yazdı, bin 500 lira çaldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulu bahçesinde bulunan Çiğdem Yavuz’a ait kantine kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdiği fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kasadan bin 500 lira para çalındığı tespit edildi. Polis tarafından yapılan parmak izi çalışmasının ardından şüpheli veya şüphelilerin masa üzerine 'Ben hayalet' yazdıkları tespit edildi. Polis hırsızlık şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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