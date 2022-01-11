Bekçinin fark etmesiyle hırsızlık önlendi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Türmüz yolu üzerinde bulunan Bektaş Bozkurt (52) ve Mehmet Ali Bozkurt (33) hayvan çiftliğindeki ahırda hırsızlık olacağını anlayan Mahmut Göçer, durumu polis ekiplerine ve çiftlik sahiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken Bozkurt, ise ahırda bulunan hayvanlarını sayarak çalınmadığını alnladı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri hırsızlık için gelen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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