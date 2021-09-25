Bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve nine adliyede

Adıyaman’da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömdükleri iddia edilen anne ve nine adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlıkta meydana gelen ve birkaç günlük bebeğin canlı canlı gömülmesi olayının failleri olarak iddiaya göre, polis ekipleri bebeğin annesi ve ninesini gözaltına aldı.

Evlilik dışı ilişkiden olduğu öğrenilen bebeği canlı olarak toprağa gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye getirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında getirilen 2 kişi Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha