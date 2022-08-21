Başkan Kılınç, intihar teşebbüsünü önledi

Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte çıkan Aydın D., intihar edeceğini söyledi. Aydın D'yi görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye polis ekipleri önlem alırken o esnada geçen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, üst geçitte çıkarak Aydın D'yi ikna etmeye çalıştı. Aydın D'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Başkan Kılınç, kurtardı. Başkan Kılınç, sorunları ile ilgileneceğini söylediği Aydın D., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Aydın D'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.