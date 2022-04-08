Başı demir korkuluklara sıkışan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Merkeze bağlı Tekpınar köyünde Ali Küçükdoğan'a ait köpeğin başının ahırın demir korkuluklarına sıkıştı. Demir korkuluklarına başı sıkışan köpeği görenler kurtarmaya çalıştı. Bir süre köylüler köpeği kurtarmaya çalışması başarısız olunca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından köpek demir korkuluklardan kurtarıldı. Köylüler AFAD ekiplerine teşekkür etti.