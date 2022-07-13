Baraj gölünde kadın cesedi bulundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kahta Atatürk Baraj Gölü kıyısında meydana geldi.

Baraj kenarında piknik yapmak için gelen vatandaşlar baraj kıyısında kadın cesedini fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önemli alınırken sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirsiz kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından ceset otopsi ve kimliğinin belirlenmesi üzerine Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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