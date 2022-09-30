Bankanın güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi.

9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan D. (38) banka önünde beklediği esnada yanına yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek kaçtı. D., ve tabancadan çıkan merminin sekerek yaraladığı Gülseren C'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan D., ve kurşunun sekerek yaraladığı C'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatarak gördü tanıklarının ifadesi başvurdu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin kaçma anı görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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