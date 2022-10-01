Banka görevlisini yaralama olayına yönelik operasyon: 3 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, yanına yaklaşan kimliği öğrenilemeyen husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan yanındaki tabancayla 6 el ateş açarak kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar güvenlik görevlisi Ayhan Dağ ile yoldan geçen Gülseren Cilt'e isabet etti. Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Dağ ve Cilt'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik yapılan çalışmada özel hareket polislerinin de katıldığı birkaç farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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