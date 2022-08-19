Balkondan düşen yaşlı adam yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 2'inci katındaki balkondan bilinmeyen bir nedenden dolayı beton zemine düşen Hikmet Oktay (50) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.