Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, dün akşam İzollu köyünde meydana geldi.

Balkonda temizlik yaptığı esnada dengesini kaybeden Ayşegül E.(20) yere düştü. Büyük gürültüyle yere düştüğünü fark eden yakınların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ayşegül E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Ayşegül E., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşegül E'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.