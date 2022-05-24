Bakan Soylu: Hatay'dan Adıyaman’a terörist temizliği tamamladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Özel Harekat'ın Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olan iki teröristi etkisiz hale getirdiğini 'Yeşil' kategoride aranan teröristin İranlı Agit- Kotol adlı Hakim Bedri olduğunu, 'Gri' kategorideki teröristin de Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir olduğunu duyurarak, Hatay'dan Adıyaman'a Terörist temizliğinin tamamlandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'dan Adıyaman'a Terörist temizliğinin tamamlandığını duyurarak şu paylaşımı yaptı:

"Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz! Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak"

Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Bakan Soylu'nun paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu, biri yeşil, biri gri kategoride. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL’ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan, İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki Terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.