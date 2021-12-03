Bahçedeki kabloları çalmak isterken yakalandı

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Özel bir firmaya ait olan bahçede bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalışan şüpheliyi gören güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken çalmaya çalıştığı kablolar ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.