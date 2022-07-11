Bahçede yorgun mermi ile yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Aziz Akgün (60), evinin önünde bulunan bahçede oturduğu esnada göğüs kısmında acı hissettiğini fark edince mermi isabet ettiğini anladı. Akgün, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis bölgede boş kovan aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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