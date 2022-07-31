Bahçede çıkan yangın ahırsa sıçradı, inek telef oldu

Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kesecik köyünde meydana geldi.

Arif Erdem'e ait olan saman balyalarının bulunduğu bahçede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin bahçe içerisinde bulunan ahıra sıçraması sonucu ahırda bulunan bir inek yanarak telef oldu. Çiftçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.