Bahçe tellerini çalan şüpheli yakalandı

Merkeze bağlı Taşpınar köyünde meydana M.Ö., ait olan 300 metre bahçe tellerini yerinde olmadığı fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından telleri çalan M.Y., olduğunu sapladı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda M.Y., gözaltına alınırken adreste yapılan aramada depoda saklanan bahçe tellerine el konuldu. Bahçe telleri sahibine teslim edilirken gözaltına alınan M.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: PHA