Bacağına demir çubuk saplanan işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı inşaatın 1’inci katında çalışan M.A., bilinmeyen bir nedenden dolayı bacağına demir çubuk saplandı. Çalışma arkadaşlarının fark etmesi üzerine ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan M.A’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.