Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi’nde oturan Talha Y.(14) babasına ait park halindeki 44 LC 923 plakalı otomobili aldı.
İki arkadaşını da yanına alan küçük sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki sürücüsü öğrenilemeyen 09 BB 759 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Talha Y. (14) ve Muhammed Ü. (14) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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