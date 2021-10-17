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Babasından izinsiz aldığı otomobili elektrik direğine çarptı - Videolu Haber

Adıyaman'da, babasından izinsiz aldığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarpan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

17 Ekim 2021 Pazar 12:12
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Babasından izinsiz aldığı otomobili elektrik direğine çarptı - Videolu Haber

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Çevreyolu üzerinde Umutcan E. babası Hacı E.'den habersiz aldığı 46 NA 204 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Umutcan E, otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ekipleri, 30 dakika süren çalışma sonucu Umutcan E.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışması sırasında yaralı çocuğun cep telefona gelen çağrıyı ise, olay yerinde bulunan bir polis memuru cevapladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: PHA
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