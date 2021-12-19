Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Adıyaman’da, apartmana giren 2 şüpheli daire kapılarının önlerindeki 4 çift ayakkabıyı çalan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Yeni Mahalle’de meydana geldi.

5 katlı binaya giren kimliği belirsiz 2 şüpheli daire kapılarının önlerindeki 4 çift ayakkabıyı montların içine ve ellerine alarak ayrıldılar. Bina sakinleri kapılarının önünde ayakkabılarının olmadığı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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