Avukatın otomobilden 5 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, dün Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana geldi. İlçede Tatvan İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisle şüpheli arasında kısa kovalamaca sonrası otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 5 kilo 800 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Adıyaman Barosu Avukatı N.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan avukatlı bürosunda arama yapıldı.

Haberin Videosu :