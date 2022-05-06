AVM'nin 2'inci katından düşen genç kız hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, AVM'nin ikinci H.K., bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen H.K, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından H.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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