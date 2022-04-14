AVM'den hırsızlığa 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddaya göre, AVM içerisinde bir işyerine giren konfeksiyona gelen şüphelinin kıyafetleri çaldığını gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, tarafından yapılan incelemede şüphelinin 7 çeşit elbise çaldığı anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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