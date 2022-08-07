Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25

Atıl durumdaki 2 ambulans yandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, İl Sağlık İl Müdürlüğüne ait olan ve atıl durumdaki 2 ambulans alev alev yandı.

07 Ağustos 2022 Pazar 13:08
88 Okunma
Atıl durumdaki 2 ambulans yandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ne meydana geldi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı ek yerleşkesi olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait atıl durumda olan 2 ambulans bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Atıl vaziyette olan ambulansların alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı
Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı
Adıyaman'da kaçak avlanmaya 507 bin 800 TL ceza
Adıyaman'da kaçak avlanmaya 507 bin 800 TL ceza
37 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
37 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
Adıyaman’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber
Cam arasına sıkışan kuş kurtarıldı
Cam arasına sıkışan kuş kurtarıldı
Kayısı ağacından düşen çocuk kurtarılamadı - Videolu Haber
Kayısı ağacından düşen çocuk kurtarılamadı - Videolu Haber
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman’a getirilen 76 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
Adıyaman’a getirilen 76 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Videolu Haber
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Uçurumdan yuvarlanan genç kız yaralandı - Videolu Haber
Uçurumdan yuvarlanan genç kız yaralandı - Videolu Haber
Gençlerin kavgasını polis sonlandırdı
Gençlerin kavgasını polis sonlandırdı
Adıyaman'da şok uygulama - Videolu Haber
Adıyaman'da şok uygulama - Videolu Haber
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Tartıştığı eşini darp etti - Videolu Haber
Tartıştığı eşini darp etti - Videolu Haber
Eşini kafasına taşla vurup yaraladı
Eşini kafasına taşla vurup yaraladı
Kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
Kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı - Videolu Haber
Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı - Videolu Haber
Zabıta ve polis ekiplerinden dilencilere ortak operasyon - Videolu Haber
Zabıta ve polis ekiplerinden dilencilere ortak operasyon - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Adıyaman’da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Tek katlı ikamet bomba gibi patladı: 1 yaralı
Tek katlı ikamet bomba gibi patladı: 1 yaralı
KADES ihbarı polis ekiplerini hakarete geçirdi - Videolu Haber
KADES ihbarı polis ekiplerini hakarete geçirdi - Videolu Haber
Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı
Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı
İki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber
İki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Tel Abyad'da yaralanan Adıyamanlı askere ziyaret
Tel Abyad'da yaralanan Adıyamanlı askere ziyaret
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim