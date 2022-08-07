Atıl durumdaki 2 ambulans yandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ne meydana geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı ek yerleşkesi olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait atıl durumda olan 2 ambulans bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Atıl vaziyette olan ambulansların alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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