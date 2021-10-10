Asılsız ihbar kolluk kuvvetlerini alarma geçirdi - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Adıyaman karayolunun 5. kilometresinde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir otomobil şarampole devrildiği ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye AFAD, polis, jandarma ve sağlık kipleri ekipleri sevk edildi. Beşpınar mevkiinde arazide ve dere kenarlarında kaza yapan otomobili arayan ekipler sonuç alamadı. Yaklaşık 1 saat süren arama tarama çalışmasında sonuç alamayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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