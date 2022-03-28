Asansörde sıkışan işçi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi.

9 katlı iş merkezinin asansör tamirini yapan Mehmet Sitil (40) çalıştığı esnada duvar ile asansör arasında sıkıştı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Sitil, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Sitil'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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