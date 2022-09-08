Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.500,91
ALTIN
1.009,68
DOLAR
18,24
STERLİN
21,04
EURO
18,29

Annesini bıçaklayıp babasını darp eden şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Adıyaman'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak babasını darp eden şüpheli gözaltına alındı.

08 Eylül 2022 Perşembe 12:47
12 Okunma
Annesini bıçaklayıp babasını darp eden şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, baba A.B. ile  H.A.B., arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., babası H.A.B'yi darp ederek, mutfaktan aldığı bıçakla annesi H.B'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından H.A.B ve H.B., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve babanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden bulunan A.B gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da televizyon hırsızlığına 2 gözaltı
Adıyaman'da televizyon hırsızlığına 2 gözaltı
Annesini bıçakladı, babasını darp etti
Annesini bıçakladı, babasını darp etti
Demir korkuluk çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Videolu Haber
Demir korkuluk çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber
Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Patates hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber
Patates hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber
Yavru köpeğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber
Yavru köpeğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber
Adıyaman’da evden 20 bin TL çalındı - Videolu Haber
Adıyaman’da evden 20 bin TL çalındı - Videolu Haber
Kamyonla gelip bir torba patates çaldı
Kamyonla gelip bir torba patates çaldı
Adıyaman’da park halindeki motosiklet çalındı
Adıyaman’da park halindeki motosiklet çalındı
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Bahçedeki yavru köpeği kucaklayarak çaldı
Bahçedeki yavru köpeği kucaklayarak çaldı
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
4. kattan düşen engelli, yaşam mücadelesini kaybetti
4. kattan düşen engelli, yaşam mücadelesini kaybetti
Şüpheli motosiklet polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Şüpheli motosiklet polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Özel harekatın desteğiyle 'Narkotik' uygulamasında 4 gözaltı - Videolu Haber
Özel harekatın desteğiyle 'Narkotik' uygulamasında 4 gözaltı - Videolu Haber
4'üncü kattan düşen engelli hayatını kaybetti - Videolu Haber
4'üncü kattan düşen engelli hayatını kaybetti - Videolu Haber
Çatı yangınında 250 kilo tütün kül oldu
Çatı yangınında 250 kilo tütün kül oldu
Kendini araçların önüne attı
Kendini araçların önüne attı
Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet hayatını kaybetti
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Sahte temizlik deterjanına 1 gözaltı
Sahte temizlik deterjanına 1 gözaltı
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçak 2 şüpheli gözaltına alındı
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçak 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman’da sahte deterjan ele geçirildi
Adıyaman’da sahte deterjan ele geçirildi
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Otomobilden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
Otomobilden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim