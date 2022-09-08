Annesini bıçaklayıp babasını darp eden şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, baba A.B. ile H.A.B., arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., babası H.A.B'yi darp ederek, mutfaktan aldığı bıçakla annesi H.B'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından H.A.B ve H.B., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve babanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden bulunan A.B gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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