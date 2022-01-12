Anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2448 Sokak içerisinde ikamet eden Senem Altun ve çocukları olan Sedat ile Hiranur Altun, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre sonra zehirlendiklerini fark eden aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve iki çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Altun ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

iha