Anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi tedaviye alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Burmapınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Bozkurt ait olan tarlada hasat sonrası anız alev aldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra çiftçilerinde destek olduğu yangın 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangında dumanlar arasında kalan ve etkilenen Osman Bozkurt (70) ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bozkurt'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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