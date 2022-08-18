Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Alınan bilgiye göre yangın, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Boş arazideki tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.