Alınan bilgiye göre yangın, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Boş arazideki tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.Kaynak: PHA
Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
Adıyaman’da, boş tarlada çıkan anız yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
18 Ağustos 2022 Perşembe 11:19
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