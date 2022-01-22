Ambulans sürücüsüne bıçaklı saldırı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ambulansla hastaya ulaşmaya çalışan Cumhur Bulut yönetimindeki 02 BD 187 plakalı ambulansla plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanasın büyümesi üzerine şüpheli önce Bulut'u darp ederek, yanında getirdiği bıçakla saldırmaya çalıştı. Şüpheli, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bulut'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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