Ambulans helikoptere dumanla konum bildirdiler

Adıyaman’da hasta için köylü vatandaşlar ateş yakarak duman ile ambulans helikoptere konum belirledi. Helikopter okulun bahçesine inerek hastayı alıp, hastaneye ulaştırdı.

Adıyaman’da yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ki hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması kapalı olan köy yolları nedeniyle saatler sürüyor.

Kapalı olan köy yolları nedeniyle sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter ve ambulans uçak devreye giriyor.

Önceki gün Gerger ilçesi Çevizpınar köyüne bağlı Sengato mezrasında yaşayan Hıdır Alphan’ın (60) idrar yolları enfeksiyonu ve nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları 112 acil çağrı merkezinden ambulans talep etti.

Tipi ve kar nedeniyle kapanan yolun açılmasının uzun zaman alabileceği için ambulans helikopter talep edildi. Diyarbakır’dan hareket eden ambulans helikopterdeki sağlık görevlileri Sengato mezrasının sakinleriyle irtibata geçti.

Ambulansın inebileceği uygun alanda ateş yakılmasını istedi. Köylüler mezradaki ilkokulun bahçesinde ateş yakarak duman ile konum belirledi. Ambulans helikopter belirlenen noktaya iniş yaparak, hastayı alıp Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Önceki gün de Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler Çelikhan ilçesindeki hastayı alarak Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmişti.

iha