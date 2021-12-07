Aldıkları mutfak ürünleri sahte çıkınca polisten yardım istediler - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Binaya gelen ellerinde çatal, bıçak ve tencere takımını satmak isteyen seyyar satıcı S.Ç ve H.A'nın kapı zilini çalarak üstünlerini tanıttı. Ürünleri inceleyen S.Ç ve H.A., seyyar satıcı ile 1950 liraya anlaşarak çatal, bıçak ve tencere setini aldı.

Bir süre sonra aldığı ürünlerin sahte marka olduğunu anlaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıkların ifadesine başvurdu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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