Alacak verecek tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada L.G. ve S.G, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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