Alacak verecek kavgasında 2 kişi tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde önceki gün bir iş yerinde alacak nedeniyle Gökhan T., Abdullah T., Mehmet U. ve Kadir U. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönmüştü. Karşılıklı birbirilerine ateş açan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmada, K.U ve M.U gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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