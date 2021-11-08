Alacak verecek kavgası kanlı bitti - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi’nde iki grup arasından alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada Mustafa Y. kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri Doğukan A’yı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: PHA

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