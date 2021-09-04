Akedaş Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sayaçları denetledi

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, dağıtım faaliyetleri kapsamında hizmet kalitesini daha iyiye taşıyabilmek amacıyla Kahramanmaraş bölgesinde 40 kişilik personelden oluşan ekiple sayaç kontrol işlemi gerçekleştirdi.

Sayaç kontrolü sırasında olası kaçak elektrik durumlarına rastlanma ihtimaline karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden destek alan Akedaş, 800’ün üzerinde kullanıcının sayaçlarını yerinde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda 11 abonenin kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için 7/24 çalışmalarına devam eden, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da teknoloji, inovasyon ve yazılıma yaptığı yatırımla teknik kaybı minimuma indirmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı saha çalışmalarıyla kaçak elektrik kullanım oranını Türkiye ortalamasının altında tutmayı başardı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkileri; “Kaçak elektrik kullanmak hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olacaklarını, Kaçak elektrik kullanan tüketiciler için Türk Ceza Kanununda yer alan karşılıksız yararlanma suçuna dayalı olarak, TCK'nın 163 maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulacağını belirtmişlerdir. Tüketicilerimizden istediğimiz hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliğinin daha iyi sağlanması için kaçak enerji kullanan bireyleri 186 numaralı çağrı merkezimize veya sosyal medya hesaplarımıza özel mesaj yoluyla bildirmeleri rica ederiz. Kaçak elektrik kullanıcılarını ihbar eden tüketicilerimizin isimleri kesinlikle gizli kalacaktır” açıklamasında bulundu.