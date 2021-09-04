banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1465.32
ALTIN
485.44
DOLAR
8.3410
STERLİN
11.5200
EURO
9.8990

Akedaş Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sayaçları denetledi

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, dağıtım faaliyetleri kapsamında polis destekli 800 adreste sayaç incelemesi yaptı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:31
88 Okunma
Akedaş Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sayaçları denetledi

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, dağıtım faaliyetleri kapsamında hizmet kalitesini daha iyiye taşıyabilmek amacıyla Kahramanmaraş bölgesinde 40 kişilik personelden oluşan ekiple sayaç kontrol işlemi gerçekleştirdi.

Sayaç kontrolü sırasında olası kaçak elektrik durumlarına rastlanma ihtimaline karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden destek alan Akedaş, 800’ün üzerinde kullanıcının sayaçlarını yerinde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda 11 abonenin kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için 7/24 çalışmalarına devam eden, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da teknoloji, inovasyon ve yazılıma yaptığı yatırımla teknik kaybı minimuma indirmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı saha çalışmalarıyla kaçak elektrik kullanım oranını Türkiye ortalamasının altında tutmayı başardı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkileri; “Kaçak elektrik kullanmak hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olacaklarını, Kaçak elektrik kullanan tüketiciler için Türk Ceza Kanununda yer alan karşılıksız yararlanma suçuna dayalı olarak, TCK'nın 163 maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulacağını belirtmişlerdir. Tüketicilerimizden istediğimiz hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliğinin daha iyi sağlanması için kaçak enerji kullanan bireyleri 186 numaralı çağrı merkezimize veya sosyal medya hesaplarımıza özel mesaj yoluyla bildirmeleri rica ederiz. Kaçak elektrik kullanıcılarını ihbar eden tüketicilerimizin isimleri kesinlikle gizli kalacaktır” açıklamasında bulundu. 

 

Kaynak : PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
M 2021-09-05 10:56:44

Biz kaçak kullanmiyoruz kullanmayizda ama sizde yeter artik elunizi vicdaniniza koyun bu millete zulm etmeyin bi açik zam bi gizli zam zamsiz fatura odeyemez olduk sayenizde sabah zam gece zam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Adıyaman'da polis ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Adıyaman'da polis ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Adıyaman'da kablo hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Videolu Haber
Adıyaman'da kablo hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Videolu Haber
Tren kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Videolu Haber
Tren kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Videolu Haber
Çelikhan’da ormanlık alanda korkutan yangın
Çelikhan’da ormanlık alanda korkutan yangın
Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yarandı - Videolu Haber
Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yarandı - Videolu Haber
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü öldü
Şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü öldü
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Videolu Haber
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Videolu Haber
Otomobiliyle önce çarptı sonra kaçtı - Videolu Haber
Otomobiliyle önce çarptı sonra kaçtı - Videolu Haber
PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı
PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı
Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
Adıyaman’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralandı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralandı
Pekmez kazanına düşen çocuk Adana’ya sevk edildi - Videolu Haber
Pekmez kazanına düşen çocuk Adana’ya sevk edildi - Videolu Haber
Sahte plakalı motosikletle kaçarken yakalandılar - Videolu Haber
Sahte plakalı motosikletle kaçarken yakalandılar - Videolu Haber
Adıyaman’da fırın odunluklarında korkutan yangın
Adıyaman’da fırın odunluklarında korkutan yangın
Otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da şok uygulama - Videolu Haber
Adıyaman’da şok uygulama - Videolu Haber
Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında tartışma kavgaya döndü: 1 yaralı
İki grup arasında tartışma kavgaya döndü: 1 yaralı
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Arazi anlaşmazlığı kavgaya neden oldu: 1 yaralı, 2 gözaltı
Arazi anlaşmazlığı kavgaya neden oldu: 1 yaralı, 2 gözaltı
Teröristi evinde ağırlayan örgüt üyesi tutuklandı
Teröristi evinde ağırlayan örgüt üyesi tutuklandı
Motosiklet ile otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Şüpheli uyuşturucudan göz altına alındı
Şüpheli uyuşturucudan göz altına alındı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Maç sonrası bıçaklı sopalı saldırı: 4 yaralı
Maç sonrası bıçaklı sopalı saldırı: 4 yaralı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Pompacının önlediği facia güvenlik kamerasında - Videolu Haber
Pompacının önlediği facia güvenlik kamerasında - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim