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Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı

Adıyaman’da, önceki günden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde birçok ağaç devrilirken araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:23
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Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı

Adıyaman’da, önceki günden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde birçok ağaç devrilirken araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini hız kesmeden devam ettiren kar yağışı nedeniyle birçok ağaç, üzerinde bulunan karın ağırlığına dayanamayarak gövdelerinden kırıldı. Adıyaman Belediyesi iş makineleri ile belediye temizlik personelleri ise kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yolda mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına ise vatandaşlar koştu.

Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Adıyaman’da bazı vatandaşlar kayarak karın tadını çıkarırken, bazıları da yaptıkları kardan adamlarla fotoğraf çekti.

Kaynak: iha
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