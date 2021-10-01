Adliye Binası önünde gerginlik - Videolu Haber

Kahta ilçesine bağlı Doluca Köyü’nde 5 Şubat'ta aralarında muhtarlık seçiminde husumet bulunan ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle Gözel ve Göğüs ailelerinin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralanmıştı. 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın duruşması bugün Adıyaman Adliyesi’nde görüldü.
İleri bir tarihe ertelenen duruşma sonrası, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının adliye binası önünde karşı karşıya gelmesiyle tartışma çıktı. Adliye binası önünde hazır bekleyen polis ekiplerinin anında müdahalesi, olası kavganın önüne geçti.Kaynak: PHA
Haberin Videosu :