Adıyaman’da zincirleme trafik kazası

Alınan bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan çekildi.