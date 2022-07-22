Adıyaman'da zincirleme kazada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.Altınşehir Mahallesi yönünde ilerleyen sürücüleri öğrenilemeyen 63 ABC 890 plakalı otomobile 27 AKG 208, 02 HA 141 ve 02 DZ 433 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangına karşı önlem alırken yaralanan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yol tek şeritten verilirken araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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