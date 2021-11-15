Adıyaman’da zincirleme kaza: 3 yaralı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'nde Erkan D. idaresindeki 44 PN 953 plakalı otomobille, aynı yönde ilerleyen Hüseyin E. yönetimindeki 44 ER 914 plakalı otomobil ve Abuzer G.’nin kullandığı 44LP 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle Erkan D, Hanife D. ve Zümre D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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