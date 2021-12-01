Adıyaman’da zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından İmamağa Mahallesi'nde K.Ö. ve Kapcami Mahallesi'ndeki M.A'ya ait evde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A'nın adresinde çatı katında yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 510.82 gram kubar esrar, yine yastık kılıfı arasına zulalanmış 7.56 gram kubar esrar maddesi ve 124.71 gram sentetik madde ile kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, K.Ö'nin adresinde yaptığı aramada uyuşturucuya rastlanmadı. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.