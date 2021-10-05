Adıyaman’da zehir taciri 7 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticari yapan kişilere karşı yapılan operasyonda, durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 paket halinde alüminyum folyo sarılı vaziyette 7,33 gram metamfetamin, 7,05 gram sentetik kannabinoid, 1 aparat ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, otomobil içerisinde bulunan N.A., A.P., B.Ö., B.Z, A.Ö., O.Y. ve R.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.